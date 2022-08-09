【新冠肺炎】賀一誠：按國家政策爭取更多城市來澳門自由行

《經濟通通訊社９日專訊》澳門行政長官賀一誠下午列席立法會回答議員提問。對於有議員

關注澳門旅遊業復甦及開拓更多內地城市居民來澳自由行，賀一誠答稱，內地開放更多城市來澳

自由行需按照國家政策，澳門會爭取，亦希望有更多遊客來澳，但內地多市疫情反覆，一旦某個

城市爆發疫情實施封控，就難以回家，故理解旅客的憂慮。（ｃｌ）

