【新冠肺炎】賀一誠：按國家政策爭取更多城市來澳門自由行

《經濟通通訊社９日專訊》澳門行政長官賀一誠下午列席立法會回答議員提問。對於有議員
關注澳門旅遊業復甦及開拓更多內地城市居民來澳自由行，賀一誠答稱，內地開放更多城市來澳
自由行需按照國家政策，澳門會爭取，亦希望有更多遊客來澳，但內地多市疫情反覆，一旦某個
城市爆發疫情實施封控，就難以回家，故理解旅客的憂慮。（ｃｌ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4% 中移動績前可吼？
|財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好 提防科技股一隱憂
|FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
|財經熱話09/08/2022
【績優股】聯通竟威脅阿里巴巴？業績對中移動有啟示？
|專訪09/08/2022
【專訪】陶冬：歐元貶值兩成，歐洲遊客湧湧（有片）
|開市Good Morning09/08/2022
黃瑋傑：吉利上月新能源車銷量有亮點 守隱16元望破位
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰