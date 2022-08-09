【截收意向】市建局土瓜灣榮光街╱崇安街項目收到３１份意向書

《經濟通通訊社９日專訊》市建局公布，土瓜灣榮光街╱崇安街發展項目（崇安街項目）今

天截收意向，合共收到３１份意向書。

就現場所見，提交意向書的包括建灝地產、帝國集團、鷹君（０００４１）、中國海外

（００６８８）、遠東發展（０００３５）、恒地（０００１２）、華懋、英皇國際

（００１６３）、招商局置地（００９７８）、泛海國際（００１２９）和資本策略

（００４９７）等。

該項目地盤面積為３０９５７平方呎，完成重建後預計可提供最高總樓面面積２７８６１５

平方呎。市場估計，地皮估值約２７﹒９億至３６﹒２億元，每呎樓面地價約１萬至１﹒３萬元

。巿建局預計，項目在８至１０年後完成重建，屆時可提供約５６０個中小型住宅單位，並與區

內其他重建項目構成小社區。 成功取得項目的發展商及財團，須按發展協議中

列明有關九龍城土瓜灣小區發展的「總體設計要求」作為興建新發展項目的藍本，與毗鄰的市建

局重建項目產生協同效應，以達致整個小區的重整及規劃更完整及一體化，促進小區連接性和步

行環境，並以更具特色的「地方營造」及智慧元素，提升該區的宜居性。（ｂｉ）

