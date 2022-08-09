【夜期時段】即月期指最新報２００１９點，升１９點，高水１６點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０００５點，升５點，高水２點，
最新報２００１９點，升１９點，高水１６點，合約成交３２３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６８０９點，升４點，高水１４點，最新報６８１０點，升
５點，高水１５點，合約成交４１６張。
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