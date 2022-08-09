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即市新聞

09/08/2022 17:48

【銀色債券】金管局：銀債４厘保底息適合，冀認購反應正面及積極

　　《經濟通通訊社９日專訊》政府今日公布第７批銀債詳情，是次銀債保底息達４厘。金管局
助理總裁（貨幣管理）陳家齊表示，是次銀債在推出前，有作出很仔細的討論，考慮不同因素，
包括以往發行經驗，一系列市況因素的數據，亦有聽取不同方面的意見，認為宏觀環境存有不明
朗因素，希望是次銀債促進本港債市發展，給予年長市民安心及放心的投資產品選擇。他認為，
４厘保底息率是適合的，在通脹水平高於４％時，也能獲得高於４％的回報，呼籲投資者「揸到
尾」。
　　她指出，是次銀債的認購年齡資格為６０歲或以上，與去年發行的銀債相同，截至去年底統
計處數據顯示本港人口達６０歲或以上約２１０萬，認為是次銀債能覆蓋若干的人口，對未來的
銀債認購年齡安排持開放態度，又指是次銀債額度較大，是考慮到以往的認購安排及反應，希望
有興趣的投資者能多抽一點，冀是次認購反應正面及積極。
　　她表示，在政府債券計劃中，所有發債所得的款項也必須撥入債券基金，而債券基金便會在
外匯基金作投資，現時債券基金已成立１３年，強調外匯基金所給予的回報均為正數，亦已滾存
有「好好嘅盈餘」，並指每一次推出不同類型債券時，也會很小心考慮到債券基金的可持續性，
而第５及第６批銀債的提早續回百分比較低，均少於百分之二。（ｂｎ）
　
　
　

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