【銀色債券】中銀香港料是次銀債超購機率高，建議抽最多３０手

《經濟通通訊社９日專訊》中銀香港（０２３８８）個人數宇金融產品部副總經理周國昌表

示，是次銀債保底息率較之前高，額度亦有所增加，相信反應正面，超額認購機率較高。他又估

計是次線上認購的比例會增加，由於未來２至３年存有不確定因素，故４厘保底息率對投資者屬

「好好回報」。

他又指，該行上次銀債錄得約２６萬人申請，預期是次認購人數高於２６萬的機會頗高，建

議投資者認購２５至３０手。（ｂｎ）







