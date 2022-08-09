  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/08/2022 17:59

【銀色債券】中銀香港料是次銀債超購機率高，建議抽最多３０手

　　《經濟通通訊社９日專訊》中銀香港（０２３８８）個人數宇金融產品部副總經理周國昌表
示，是次銀債保底息率較之前高，額度亦有所增加，相信反應正面，超額認購機率較高。他又估
計是次線上認購的比例會增加，由於未來２至３年存有不確定因素，故４厘保底息率對投資者屬
「好好回報」。
　　他又指，該行上次銀債錄得約２６萬人申請，預期是次認購人數高於２６萬的機會頗高，建
議投資者認購２５至３０手。（ｂｎ）
　
　
　

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章財經熱話09/08/2022
【績優股】聯通竟威脅阿里巴巴？業績對中移動有啟示？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金