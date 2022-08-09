【銀色債券】中銀香港料是次銀債超購機率高，建議抽最多３０手

《經濟通通訊社９日專訊》中銀香港（０２３８８）個人數宇金融產品部副總經理周國昌表
示，是次銀債保底息率較之前高，額度亦有所增加，相信反應正面，超額認購機率較高。他又估
計是次線上認購的比例會增加，由於未來２至３年存有不確定因素，故４厘保底息率對投資者屬
「好好回報」。
他又指，該行上次銀債錄得約２６萬人申請，預期是次認購人數高於２６萬的機會頗高，建
議投資者認購２５至３０手。（ｂｎ）
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