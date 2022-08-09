【銀色債券】花旗及耀才證券推認購銀色債券優惠

《經濟通通訊社９日專訊》政府新一批銀色債券將由８月２３日起接受認購。花旗銀行推出
認購優惠，客戶可以於該行分行以債券戶口形式認購，並獲豁免７項收費，包括認購手續費、存
倉費、代收利息費、到期贖回費、提早贖回手續費、存入費及轉出費。
耀才證券（０１４２８）亦推出認購銀色債券優惠，１０項全免包括認購手續費全免、存倉
費全免、轉倉費全免、代收股息手續費全免等。（ｂｉ）
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