【企業盈喜】利興發展料中期轉虧為盈錄淨溢利約１﹒２６億元

《經濟通通訊社９日專訊》利興發展（０００６８）公布，截至今年６月３０日止六個月，
集團預期錄 得淨溢利約１﹒２６億元，相比於去年同期公司股東應佔虧損為約４６００萬元。
期內轉虧為盈主要由於按公平值計入損益之財務資產之重大未變現溢利為約１﹒０５億元。
（ｂｎ）
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