【企業盈警】亞證地產（００２７１）料中期虧損收窄至不超千萬元

《經濟通通訊社９日專訊》亞證地產（０００２７１）發盈警，預期上半年錄得淨虧損不超
過１０００萬元，相比去年同期淨虧損約４９００萬元大幅減少。
集團指，虧損大幅減少之主要原因為應收貸款及利息之減值虧損減少；及於去年１０月透過
完成出售一間附屬公司從而出售於聯營公司之權益，因此截至今年上半年沒有應佔聯營公司之虧
損。（ａｃ）
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