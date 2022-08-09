【企業盈警】嘉瑞國際（８２２）料中期純利按年跌５５％至７０％

《經濟通通訊社９日專訊》嘉瑞國際（００８２２）預期，截至今年６月底止六個月，純利

按年跌５５％至７０％，主要由於新冠疫情削弱了本地和全球消費市場以及集團的銷售；今年第

二季度疫情導致商業活動受到困擾，對國內和全球供應鏈造成不利影響，因而集團生產成本上升

；及客戶訂單及產品組合的變化導致集團毛利率下降。（ｈｙ）

