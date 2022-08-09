【聚焦人幣】人幣中間價升１１１點子，報６﹒７５８４

《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５８４，較

上個交易日升１１１點子，上個交易日報６﹒７６９５。

美國７月ＣＰＩ數據周三（１０日）公開前夕，美元周一（８日）回軟，美匯指數紐約尾盤

下跌０﹒２２％至１０６﹒３９。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７５８４ －１１１﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８９０２ ＋５９﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒００７３ －１３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６１０ －１４﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１６５３ ＋２３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７２１０ ＋４５７﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２４８３ ＋２４５﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９０２６ ＋５１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０７５２ ＋４２１﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２５５８ ＋２５２﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９４ ＋１６﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒１６２７ ＋１５４５﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４６１９ －１８２﹒００

１人民幣╱韓元 １９２﹒８８００ ＋４１﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

