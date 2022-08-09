【聚焦人幣】人幣中間價升１１１點子，報６﹒７５８４

《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５８４，較
上個交易日升１１１點子，上個交易日報６﹒７６９５。
美國７月ＣＰＩ數據周三（１０日）公開前夕，美元周一（８日）回軟，美匯指數紐約尾盤
下跌０﹒２２％至１０６﹒３９。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
１美元╱人民幣 ６﹒７５８４ －１１１﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８９０２ ＋５９﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒００７３ －１３﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６１０ －１４﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒１６５３ ＋２３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７２１０ ＋４５７﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２４８３ ＋２４５﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９０２６ ＋５１﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒０７５２ ＋４２１﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２５５８ ＋２５２﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９４ ＋１６﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒１６２７ ＋１５４５﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４６１９ －１８２﹒００
１人民幣╱韓元 １９２﹒８８００ ＋４１﹒００
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動