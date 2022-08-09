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09/08/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價升１１１點子，報６﹒７５８４

　　《經濟通通訊社９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７５８４，較
上個交易日升１１１點子，上個交易日報６﹒７６９５。
　　美國７月ＣＰＩ數據周三（１０日）公開前夕，美元周一（８日）回軟，美匯指數紐約尾盤
下跌０﹒２２％至１０６﹒３９。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７５８４　　－１１１﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８９０２　　　＋５９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒００７３　　　－１３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６１０　　　－１４﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１６５３　　　＋２３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７２１０　　＋４５７﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２４８３　　＋２４５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９０２６　　　＋５１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０７５２　　＋４２１﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２５５８　　＋２５２﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９４　　　＋１６﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒１６２７　＋１５４５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４６１９　　－１８２﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９２﹒８８００　　　＋４１﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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