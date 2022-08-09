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即市新聞

09/08/2022 09:09

【內房困局】富力２９８﹒８３億銀行及其他借款已違約或交叉違約

　　《經濟通通訊社９日專訊》在延宕數月後，富力地產（０２７７７）經審核的２０２１年年
報終於露面。期內，公司錄虧損擴大至１６５億元（人民幣．下同）。值得關注的是，富力地產
在公告中表示，截至２０２１年末，公司銀行借款、境內債券、優先票據及其他借款（包括在預
提費用及其他應付款者）總額為１３７１﹒７１億元，其中７００億元將於未來１２個月內到期
償還，然而集團僅有現金總額（包括受限制現金）２１１﹒０４億元。
　　集團無法按預定還款日期償還若干銀行及其他借款７０﹒０７億元，在２０２１年１２月
３１日之後，集團無法償還自１月起及直至綜合財務報表獲批准當日止到期的若干銀行及其他借
款１００﹒２９億元。因此，若干本金總額為２９８﹒８３億元的銀行及其他借款已違約或交叉
違約。
　　此外，集團因各種原因遭多方起訴。該情況顯示存在重大不確定性，可能對集團持續經營能
力產生重大疑慮。
　　富力地產稱，公司２０２１年的財務業績惡化，公司的策略是通過尋求其他資金來源迅速應
對市場情況，接受較低的預售盈利並加速資產出售。公告指，資產出售在過去１２個月成效明顯
，尋找其他流動資金渠道的能力對公司繼續減低財務風險、降低債務總額及改善整體財務槓桿至
關重要。（ｗｌ）
　

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