【新冠肺炎】全國昨增逾８００宗本土，海南佔４７１宗疫情續擴

《經濟通通訊社９日專訊》內地昨日（８日）新增３５０宗本土新冠肺炎確診病例，４７８

宗本土無症狀感染者。國家衛健委公布，全國昨日新增確診病例３９９宗，其中境外輸入病例

４９宗；本土病例３５０宗（海南３００宗，廣東２５宗，內蒙古１６宗，吉林２宗，福建２宗

，重慶２宗，廣西１宗，四川１宗，西藏１宗），含４６宗由無症狀感染者轉為確診病宗。

全國昨日新增無症狀感染者５４０宗，其中境外輸入６２宗，本土４７８宗（海南１７１宗

，新疆１４６宗，浙江６７宗，廣西２５宗，西藏２１宗，廣東１３宗，兵團７宗，河南５宗，

湖北４宗，內蒙古３宗，吉林３宗，福建３宗，重慶２宗，四川２宗，甘肅２宗，天津１宗，河

北１宗，安徽１宗，江西１宗）。

海南省新冠疫情持續擴大，繼三亞市後，五指山也要實施全域靜態管理措施，當局爭取在周

五前實現社會面清零。當局表示海南疫情處於快速增長期，社區傳播風險較高，疫情形勢複雜嚴

峻，爭取在周五前實現社會面清零的目標，將會守好機場、港口等離島關口。

對於目前有超過八萬名旅客滯留於三亞市，當局表示會建立旅客出島審核評估機制，在確保

疫情不外溢的前提下，疏導滯留旅客。已開設２４小時熱線，供他們反映問題。（ｃａ）

