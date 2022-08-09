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09/08/2022 10:25

【新冠肺炎】全國昨增逾８００宗本土，海南佔４７１宗疫情續擴

　　《經濟通通訊社９日專訊》內地昨日（８日）新增３５０宗本土新冠肺炎確診病例，４７８
宗本土無症狀感染者。國家衛健委公布，全國昨日新增確診病例３９９宗，其中境外輸入病例
４９宗；本土病例３５０宗（海南３００宗，廣東２５宗，內蒙古１６宗，吉林２宗，福建２宗
，重慶２宗，廣西１宗，四川１宗，西藏１宗），含４６宗由無症狀感染者轉為確診病宗。
　　全國昨日新增無症狀感染者５４０宗，其中境外輸入６２宗，本土４７８宗（海南１７１宗
，新疆１４６宗，浙江６７宗，廣西２５宗，西藏２１宗，廣東１３宗，兵團７宗，河南５宗，
湖北４宗，內蒙古３宗，吉林３宗，福建３宗，重慶２宗，四川２宗，甘肅２宗，天津１宗，河
北１宗，安徽１宗，江西１宗）。　
　　海南省新冠疫情持續擴大，繼三亞市後，五指山也要實施全域靜態管理措施，當局爭取在周
五前實現社會面清零。當局表示海南疫情處於快速增長期，社區傳播風險較高，疫情形勢複雜嚴
峻，爭取在周五前實現社會面清零的目標，將會守好機場、港口等離島關口。
　　對於目前有超過八萬名旅客滯留於三亞市，當局表示會建立旅客出島審核評估機制，在確保
疫情不外溢的前提下，疏導滯留旅客。已開設２４小時熱線，供他們反映問題。（ｃａ）

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