【大國博弈】拜登：不擔心台灣，相信軍演後北京不會採取更多行動

《經濟通通訊社９日專訊》中國在美國眾議院議長佩洛西訪台後在台海周邊軍演，美國總統

拜登對此表示不擔心台灣，但對中方這麼大動作感到關切，不過他相信北京在進行一系列軍事演

習後，不會再採取更多行動。據《路透》報道，這是佩洛西訪台以來，拜登首次就台灣議題公開

發表評論。

白宮發言人尚皮埃爾表示，自中方開始將局勢升級，美方一直譴責，她批評中方的所為具挑

釁性，不負責任，增加誤判風險，這就是總統拜登所指。

美國副國防部長卡爾強調，華府對台灣政策，以及一中政策不變，批評北京對佩洛西訪台的

反應是製造危機，企圖脅迫台灣及國際社會，美軍會繼續在包括台灣海峽在內，國際法允許的任

何地方行動、飛行和航行。

在北京，外交部發言人汪文斌強調，台灣是中國的領土，中國在自己領土的周邊海域進行正

常的軍事演訓活動，公開透明專業。中方的相關部門也已經及時發布了公告，這符合國內法，符

合國際法，也符合國際慣例，這是既是對挑釁者的警示，對「台獨」勢力進行懲戒，也是維護國

家主權和領土完整的正當之舉。



＊李顯龍：中美關係正惡化，誤判及意外或令情況更差＊



新加坡總理李顯龍在國慶獻詞中，談及中美關係。他指，在新加坡周圍，風暴正在形成，中

美因為棘手的議題，猜疑很深，接觸有限，關係正在惡化，短時間內不可能改善，而誤判及意外

都可輕易令情況變得更差。此外，俄羅斯入侵烏克蘭，對全世界及新加坡都有深遠影響，俄羅斯

與美國及北約國家的敵意很深，亦不易化解，呼籲新加坡人必須做好準備，未來數十年，區內可

能不會好像過去般和平穩定。（ｊｔ）

