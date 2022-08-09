  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/08/2022 14:25

【新冠肺炎】台灣增２﹒３萬宗本土確診，死亡２６人創近３個月低

　　《經濟通通訊社９日專訊》台灣新增２３４５８宗本土確診，１８宗死亡個案，續創自５月
１２日以來近３個月新低。個案分布為新北４１３５宗、台中３０６３宗、台北２６１７宗、高
雄２２４８宗、桃園２１５１宗、台南１８３４宗。當局指新冠病毒不斷變異，當局評估，８月
疫情有可能因ＢＡ﹒５入侵而捲土重來。（ｊｔ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話09/08/2022
中聯通業績對辦兼增派息飆近4%　中移動績前可吼？
人氣文章財經熱話09/08/2022
【通脹見頂？】東亞李振豪：美股今季向好　提防科技股一隱憂
人氣文章FOCUS09/08/2022
【FOCUS】「水門事件」2.0？ FBI搜證倒逼侵侵參選
人氣文章財經熱話09/08/2022
【績優股】聯通竟威脅阿里巴巴？業績對中移動有啟示？
人氣文章專訪09/08/2022
【專訪】陶冬：歐元貶值兩成，歐洲遊客湧湧（有片）
人氣文章開市Good Morning09/08/2022
黃瑋傑：吉利上月新能源車銷量有亮點　守隱16元望破位
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金