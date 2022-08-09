【新冠肺炎】台灣增２﹒３萬宗本土確診，死亡２６人創近３個月低

《經濟通通訊社９日專訊》台灣新增２３４５８宗本土確診，１８宗死亡個案，續創自５月

１２日以來近３個月新低。個案分布為新北４１３５宗、台中３０６３宗、台北２６１７宗、高

雄２２４８宗、桃園２１５１宗、台南１８３４宗。當局指新冠病毒不斷變異，當局評估，８月

疫情有可能因ＢＡ﹒５入侵而捲土重來。（ｊｔ）

