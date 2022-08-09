【內房困局】貝殼：全國２８城空置率１２％偏高，或加劇樓價下跌

《經濟通通訊社９日專訊》房地產市場研究機構貝殼研究院早前發布《２０２２年中國主要

城市住房空置率調查報告》。調查結果顯示，內地２８個大中城市平均住房空置率為１２％，處

於相對較高區間。貝殼對其業務範圍內的小區摸底調研，將３個月以上無人居住的住房定義為「

空置住房」，設定空置戶數╱總戶數即為城市住房空置率。

一般來講，空置率在５－１０％之間是合理的，高於１０％則認為空置率過高，表明住房供

給過剩，存在庫存積壓風險。涉及本次調查的城市中，僅有９個城市處於合理區間，大部分城市

處於１０％－１５％，南昌、廊坊、佛山、重慶、武漢空置率則在１５％以上，其中南昌為

２０％，廊坊為１９％。深圳、北京、上海空置率最低，均在７％以下；西安、鄭州、昆明、合

肥、無錫等大部分城市處在１０％－１５％之間。

貝殼研究院認為，一定程度的住房空置率是合理且有必要的，但過高時值得警惕。因為，高

空置率等同於大量潛在供應。當房價下跌預期較強時，大量空置房屋進入存量房市場會導致短期

供給激增，加劇供求失衡而放大房價下跌風險。今年部分城市二手房新增掛牌房源激增，一定程

度上是空置住房多的體現。（ｗｌ）

