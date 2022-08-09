【台海局勢】解放軍繼在台島周邊實戰化演訓，台反登陸演習今登場

《經濟通通訊社９日專訊》解放軍東部戰區今日繼續位台島周邊海空域組織實戰化聯合演訓

，重點組織聯合封控和聯合保障行動。惟根據原計劃，東部戰區實戰軍演於８月４日１２點開始

，至８日早上１０時結束。另據《路透》引述台灣方面的知情人士稱，今早約有２０艘解放軍及

台灣軍艦持續在海峽中線活動，其中部分解放軍軍艦跨越中線，另有數艘解放軍軍艦持續在台灣

東部外海活動。

另一邊廂，台灣軍隊今在屏東進行反登陸的射擊演習，區域與解放軍演訓的範圍甚至有小部

分重疊，被認為是反制動作。但台灣方面強調這演習是年度訓練，早在７月時就已經公告，外界

不必過度解讀。



＊台灣：解放軍軍演是長久以來準備的劇本＊



在台灣，外交部今早召開記者會指出，解放軍在台灣周邊實施軍演已嚴重違反國際法，並妨

礙全世界最繁忙的航運路線之一，此亦破壞台海中線的默契。吳釗燮稱，解放軍的演習是長久以

來準備的劇本，佩洛西訪台只是一個「小小的藉口」。軍演的企圖是威嚇擾亂台灣的民心士氣。

解放軍周一（８日）宣布在台灣周邊海域和空域進行新的演習，但沒有提供具體地點，也沒

有發布新的飛航公告。被問及會否在台海周邊實施常態化軍演，中國大陸外交部發言人華春瑩早

前回應稱，這取決於美方和台獨分裂勢力會怎麼做。《央視新聞》發文認為，今後解放軍軍艦有

機會常態化地在所謂「海峽中線」以東進行訓練；而飛越「海峽中線」早已成為解放軍的常態化

演練。（ｗｌ）

