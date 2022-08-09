【台海局勢】汪文斌：中國軍演公開透明專業，台獨行徑如蚍蜉撼樹

《經濟通通訊社９日專訊》解放軍周一（８日）宣布在台灣周邊海域和空域進行新的演習，

但沒有提供具體地點，也沒有發布新的飛航公告。被問及解放軍新的軍演會否成為常態，在北京

，外交部發言人汪文斌表示，中方針對佩洛西竄訪台灣的反制措施完全是正當合理合法的，既是

對挑釁者的警示，也是對台獨勢力的懲戒。無論民進黨當局和台獨勢力打「美國牌」或是什麼別

的牌，都挽救不了台獨勢力失敗的命運。其挑釁和謊言行徑如同蚍蜉撼樹，只會加速其自取滅亡

。

汪文斌再次重申，中方在自己領土的周邊海域開展正常的軍事演訓活動，公開透明專業。相

關部門也已及時發布了公告，這符合國內法，符合國際法，也符合國際慣例。

台灣軍方今起至周四（１１日）在屏東進行反登陸的射擊演習，區域與解放軍演訓的範圍甚

至有小部分重疊，被認為是反制動作。汪文斌表示，當前台海局勢面臨緊張，根源就在於民進黨

當局勾連外部勢力不斷進行「謀獨」挑釁，拒不認同一個中國原則，企圖改變兩岸同屬一個中國

的現狀。我們正告台灣當局，任何逆歷史潮流，以武拒統的圖謀，都必將遭到全體中國人民的堅

決反對，注定是螳臂擋車，以失敗告終。（ｗｌ）

