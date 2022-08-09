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09/08/2022 16:34

【台海局勢】汪文斌：中國軍演公開透明專業，台獨行徑如蚍蜉撼樹

　　《經濟通通訊社９日專訊》解放軍周一（８日）宣布在台灣周邊海域和空域進行新的演習，
但沒有提供具體地點，也沒有發布新的飛航公告。被問及解放軍新的軍演會否成為常態，在北京
，外交部發言人汪文斌表示，中方針對佩洛西竄訪台灣的反制措施完全是正當合理合法的，既是
對挑釁者的警示，也是對台獨勢力的懲戒。無論民進黨當局和台獨勢力打「美國牌」或是什麼別
的牌，都挽救不了台獨勢力失敗的命運。其挑釁和謊言行徑如同蚍蜉撼樹，只會加速其自取滅亡

　　汪文斌再次重申，中方在自己領土的周邊海域開展正常的軍事演訓活動，公開透明專業。相
關部門也已及時發布了公告，這符合國內法，符合國際法，也符合國際慣例。
　　台灣軍方今起至周四（１１日）在屏東進行反登陸的射擊演習，區域與解放軍演訓的範圍甚
至有小部分重疊，被認為是反制動作。汪文斌表示，當前台海局勢面臨緊張，根源就在於民進黨
當局勾連外部勢力不斷進行「謀獨」挑釁，拒不認同一個中國原則，企圖改變兩岸同屬一個中國
的現狀。我們正告台灣當局，任何逆歷史潮流，以武拒統的圖謀，都必將遭到全體中國人民的堅
決反對，注定是螳臂擋車，以失敗告終。（ｗｌ）

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