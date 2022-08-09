【ＦＯＣＵＳ】「水門事件」２﹒０？ＦＢＩ搜證倒逼侵侵參選

【ＦＯＣＵＳ】尼克遜（Ｒｉｃｈａｒｄ Ｎｉｘｏｎ）１９７４年８月９日黯然辭職４８

周年之際，同為前總統的特朗普（Ｄｏｎａｌｄ Ｔｒｕｍｐ）周一（８日）驚天爆料－－聯邦

調查局（ＦＢＩ）突擊搜查其位於佛羅里達州的海湖莊園，「甚至強行打開了我的保險箱」。

「突襲」正值國會山莊衝擊事件公開聽證會暫告段落、中期選舉進入倒數３個月，以及特朗

普據報快將宣布第三次競逐總統寶座，更多軒然大波恐陸續有來。



＊涉不恰當帶走機密國安文件＊



自６月初以來，在眾議院調查委員會接連８場公開聽證會中，處於極度不利位置的特朗普，

似正直面另一風暴：涉嫌在離任前夕，將包括裝有標記為「機密國安信息」文件的１５個箱子，

不恰當地帶回海湖莊園的家中。

根據美國法律，任何人故意和非法地從美國任何公共辦公室帶走任何文件，並在保管此類記

錄時故意和非法隱藏、移除、毀壞、抹去等，可處以罰款及╱或監禁最多３年，並喪失在美國擔

任任何職務的資格。

上述機密文件據報特朗普今年初已交還國家檔案和記錄管理局，但他為何要帶走它們、有無

隱藏╱移除╱毀壞部分、文件與國會山莊衝擊事件有無瓜葛，仍顯撲朔迷離。



＊特粉斥暗黑拜登司法武器化＊



盡管白宮聲稱事先未收到ＦＢＩ的通知，但鑒於搜查前總統住所很大機會需得到司法部最高

層的批准，換言之，拜登大有可能知情。特朗普在公開聲明就指，事件是司法系統武器化和激進

左翼民主黨人的攻擊，「他們非常不希望我在２０２４年競選總統」。

有趣的是，白宮較早時借中國插畫家２０２０年１１月創作的、諷刺「睡王登基」的

ＭｅＭｅ圖，標新立異將拜登塑造成運籌帷幄的「Ｄａｒｋ Ｂｒａｎｄｏｎ」，吹捧其歷史性

贏得降通脹法案勝利；但此頭銜很快就被特粉們用來形容，拜登是背後狙擊特朗普的政治黑暗藝

術大師。

被視作下一屆共和黨總統候選人替補大熱的佛州州長Ｒｏｎ ＤｅＳａｎｔｉｓ就發推稱，

「突襲是將聯邦機構武器化的又一次升級，而亨特（拜登之子）這樣的人卻受到和風細雨般對待

」，斥責美國已淪香蕉共和國（由貪污和強大勢力介入及間接支配的傀儡國家）。



＊「迫害」勢成中期選舉主題＊



最耐人尋味的是，ＦＢＩ搜查海湖莊園的日子，幾乎是陷入水門事件醜聞的尼克遜辭職的紀

念日，當年事件同樣涉及機密文件。而今次史無前例行動，可謂聯邦調查局採取的最具政治爆炸

性的行動之一，其能夠獲聯邦法官批出搜查令，恐意味特朗普的不當行為並非空穴來風，相反可

能有不同尋常的證據。

華盛頓政圈掀起軒然大波，盡管刑事起訴特朗普的可能言之尚早，但隨著眾議院調查委員會

將在９月開始新一輪聽證會，並可能在最終調查報告中建議追究特朗普的法律責任，疊加今次搜

查事件，幾乎可以肯定的是，上述事件只會堅定特朗普宣布再次參選總統的決心，而共和黨勢將

「政治迫害」包裝成中期選舉的主題之一。

眾議院少數黨領袖、可能是佩洛西繼任者的麥卡錫（Ｋｅｖｉｎ ＭｃＣａｒｔｈｙ），已

公開挑機司法部長加蘭（Ｍｅｒｒｉｃｋ Ｇａｒｌａｎｄ），暗示他準備執包袱走人。

Ｒｅａｌｃｌｅａｒｐｏｌｉｔｉｃｓ最新民調顯示，特朗普仍有逾半機會代表共和黨出選，拋

離排名第二的Ｒｏｎ ＤｅＳａｎｔｉｓ逾２６個百分點。

