【新冠肺炎】盧寵茂有信心放寬入境檢疫不會造成社區傳播

《經濟通通訊社９日專訊》醫務衞生局長盧寵茂在電台節目上表示，本港周五（１２日）起

縮短入境旅客的酒店檢疫期至３日，是更精準抗疫，當局分析過去４星期抵港旅客的確診數據，

有一半的輸入個案，可在機場的檢測中發現，酒店檢疫第２日的檢測，亦累計找出８成確診個案

，完成３日酒店檢疫後，約只剩少於１％的確診個案，認為配合實施紅黃碼制度，限制入境旅客

進入高風險場所，有信心不會在社區造成傳播，亦不會令本地個案大增。



＊黃碼員工上班，每日快測提供保護＊



盧寵茂表示，進行醫學監察的黃碼人士，能進入商場及街市等地方，是考慮到有關活動毋須除

口罩，同時能平衡檢疫人士的生活需要，至於黃碼人士仍可到醫院、院舍或學校等高風險場所上

班，是因為有關場地的員工每日上班前要進行快速檢測，已提供另一層保護，黃碼人士在醫學監

察期間需要每日進行快速測試及定期核酸檢測，當局已經加強核酸檢測能力，單日檢測量提升到

每日１２萬，９９％樣本能在２４小時內得出結果。



＊當局繼續檢討及優化措施＊



盧寵茂承認，獲豁免使用安心出行程式的人士，包括長者或殘疾人士，未必能顯示出是否屬紅

碼或黃碼人士，當局會繼續檢討及優化措施。被問到未來會否取消所有檢疫措施，盧寵茂指，本

港疫情仍然有很多不確定性，會根據數據調整檢疫措施，但難以預計調整時間，及難保未來不會

收緊措施。（ｃｌ）

