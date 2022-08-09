【新冠肺炎】何栢良：檢視「３＋４」安排後應盡快取消酒店檢疫

《經濟通通訊社９日專訊》香港政府昨日宣布，本周五（１２日）起將機場抵港人士檢疫安

排轉為「３＋４」，即３天酒店檢疫加 ４天家居醫學監察，港大感染及傳染病中心總監何栢良

認為，比起之前的兩星期酒店檢疫，以及現時的７天酒店檢疫，「３＋４」方案已有很大進步，

值得支持且會受市民歡迎。何栢良相信，本港絕對有條件推行「０＋７」政策，政府只需要在未

來兩周檢討「３ ＋４」運作，檢視政策實行期間的實際操作問題後，就可以推行「０＋７」，

抵港人士完全不需要接受酒店檢疫，為恢復國際往來帶來便利。

何栢良今早在電台節目上表示，首兩日找到的抵港人士確診個案，比率約為１﹒２％；第三

日之後找到的抵港人士確診個案比率是０﹒８％，這已跟社區的確診比率差不多。他認為，現時

海外和本港的變異病毒株並無分別，即使海外個案傳入社區，傳播的風險亦不高，加上現時本港

每日有４０００宗確診個案，海外跟本地確診個案對社會的影響已經相若，因此有條件推出「０

＋７」政策。

何栢良稱，政府一直為抵港人士做核酸檢測，相關檢測一直能驗出確診人士的病毒種類，而

他強調即使執行嚴厲的防疫政策，例如「７＋０」、「１４＋０」酒店檢疫，相關病毒始終會流

入社區，防不勝防，而防疫政策關鍵仍然是疫苗接種，如果政府更進取為３針接種「劃線」，本

港有更大理據可以推行「０＋７」，社會將能更快復常。（ｃｌ）

