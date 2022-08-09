【新冠肺炎】澳門新增四宗輸入無症狀個案

《經濟通通訊社９日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，過去一天（８月８日

凌晨零時至晚上１１時５９分），共新增４宗輸入性個案，涉及兩男及兩女，年齡介乎１８至

６５歲，分別為由新加坡、葡萄牙、土耳其來澳。４宗個案均否認既往感染史，列為無症狀感染

者。

應變協調中心表示，上述人士已被送往指定地點隔離。澳門至今已錄得新型冠狀病毒肺炎

７９１例確診個案和１４０２例無症狀感染個案。（ｃｌ）

