《經濟通通訊社９日專訊》墨西哥正在利用可持續的國際債務市場來幫助回購一些未償還的
政府票據。
據一名未獲授權公開發言的知情人士稱，墨西哥周一（８日）推出了１８億美元的計價債券
，將於２０３３年到期，該債券將與聯合國的可持續發展目標掛勾。
這名知情人士表示，出售的部分收益將用於幫助贖回２０２５年到期的全部或部分未償１７
億美元政府票據。
債券預計將在盧森堡證券交易所和倫敦證券交易所交易。（ｒｃ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
09/08/2022 10:52
【外圍經濟】墨西哥出售１８億美元債券以贖回２０２５年到期債券
《經濟通通訊社９日專訊》墨西哥正在利用可持續的國際債務市場來幫助回購一些未償還的
政府票據。
據一名未獲授權公開發言的知情人士稱，墨西哥周一（８日）推出了１８億美元的計價債券
，將於２０３３年到期，該債券將與聯合國的可持續發展目標掛勾。
這名知情人士表示，出售的部分收益將用於幫助贖回２０２５年到期的全部或部分未償１７
億美元政府票據。
債券預計將在盧森堡證券交易所和倫敦證券交易所交易。（ｒｃ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|專訪09/08/2022
【專訪】陶冬：歐元貶值兩成，歐洲遊客湧湧（有片）
|開市Good Morning09/08/2022
黃瑋傑：吉利上月新能源車銷量有亮點 守隱16元望破位
|大行報告09/08/2022
【大行炒D乜】三行降丘鈦目標最熊麥格理 花旗大削理文造紙目標續籲賣出
|財經熱話09/08/2022
《午市前瞻》專家料美通脹回落將助港股 小米提價難彌補印度打壓
|財經熱話09/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣再度攀升，「契媽」沽Coinbase股票
|中國故事08/08/2022
《神州經脈》7月出口優預期進口遜 三亞全市封控 滬綜指高收
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰