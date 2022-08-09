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09/08/2022 10:52

【外圍經濟】墨西哥出售１８億美元債券以贖回２０２５年到期債券

　　《經濟通通訊社９日專訊》墨西哥正在利用可持續的國際債務市場來幫助回購一些未償還的
政府票據。
　　據一名未獲授權公開發言的知情人士稱，墨西哥周一（８日）推出了１８億美元的計價債券
，將於２０３３年到期，該債券將與聯合國的可持續發展目標掛勾。
　　這名知情人士表示，出售的部分收益將用於幫助贖回２０２５年到期的全部或部分未償１７
億美元政府票據。
　　債券預計將在盧森堡證券交易所和倫敦證券交易所交易。（ｒｃ）

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