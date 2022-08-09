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09/08/2022 07:53

【企業盈喜】富元國際（００５４２）料中期虧轉賺最少１億元

　　《經濟通通訊社９日專訊》富元國際（００５４２）公布，預期截至６月３０日止中期應佔
未經審核綜合溢利不少於１億元，去年同期虧損約１億元。
　　該集團指，轉虧為盈主要來自確認於今年５月完成出售附屬公司的一次性收益。
　　該集團預期於本月１６日公布業績。（ｗｈ）

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