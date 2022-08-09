【企業盈喜】天潔環境（０１５２７）料中期盈利增５倍

《經濟通通訊社９日專訊》天潔環境（０１５２７）公布，預期截至６月３０日止中期盈利
按年增長約４﹒９５倍，至約９０２萬元人民幣。
該集團指，純利上升幅主因多個大型項目竣工令期內收益增加，以及所生產產品的原材料價
格下跌。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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