【企業盈喜】嘉耀控股（１６２６）料中期虧轉賺最多３００萬人幣

《經濟通通訊社９日專訊》嘉耀控股（０１６２６）公布，預期截至６月３０日止中期溢利

淨額介乎約２０萬至３００萬元人民幣，去年同期虧損淨額約７２０萬元人民幣。

該集團指，轉虧為盈主因去年１２月投資深圳浩瀚陽天科技導致期內新電子煙分部帶來溢利

貢獻；期內銀行借款減少，導致融資成本減少，以及對原材料使用實施嚴格控制，以減少生產過

程中原材料的虧損。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

