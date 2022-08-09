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09/08/2022 07:53

【企業盈警】意達利（７２０）料中期虧損擴至最多１﹒１５億元

　　《經濟通通訊社９日專訊》意達利控股（００７２０）公布，預期截至６月３０日止中期虧
損約１﹒０５億至１﹒１５億元，比去年同期虧損１１０萬元有所擴大。
　　該集團指，預期虧損主因期內不利市況導致一間聯營公司投資產生透過損益按公平值計量未
變現公平值虧損約９２６０萬元，以及期內投資物業公平值收益減少約１０４０萬元，而去年同
期則為收益１２１０萬元。
　　該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

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