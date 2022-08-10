【猴痘蔓延】美國確診９４９３例，批准猴痘疫苗皮下注射

《經濟通通訊社１０日專訊》美國白宮周二（９日）發表聲明指，美國食品和藥物管理局宣

布批準對猴痘疫苗的皮下注射緊急授權。聲明指出，自爆發猴痘疫情以來，美國公共衛生部門已

向全美發放６７萬劑猴痘疫苗，並將再發放４０萬劑。由於皮下注射使用的劑量較少，新一批疫

苗可供２００萬人接種。截至當日，美國確診數字為９４９３例，全球確診３０１８９例。

（ｊｆ）

