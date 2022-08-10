【虛幣世界】加密貨幣普遍下挫，分析指通脹影響幣價升跌

《經濟通通訊社１０日專訊》隔晚美股普遍下跌，其中科技股跌幅顯著，拖累納指下跌逾

１％，加密貨幣一同低走，其中比特幣跌至２２０００美元水平，以太幣亦重回１６００美元關

口。市場關注美國即將公布的美國７月消費者價格指數（ＣＰＩ），分析師普遍預計ＣＰＩ在６

月觸及９﹒１％的四年高位後，７月ＣＰＩ仍有８﹒７％，這表明儘管通脹正在放緩，但問題仍

然存在，足以讓美聯儲可能連續第三次批准７５個基點加息。

外匯交易經紀商Ｏａｎｄａ認為，若美國通脹有所緩解，比特幣或將上漲，Ｏａｎｄａ分析

師Ｃｒａｉｇ Ｅｒｌａｍ表示，通脹數據走弱可能是比特幣突破２﹒５萬美元╱枚的催化劑，

並再次將目標鎖定在２﹒８萬至３﹒２萬美元區間，自今年夏初以來，比特幣價格就沒有在這個

區間交易過。

據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２２７５０﹒４２元（美元．下同），跌１﹒７３％

（２４小時比較．下同）；以太幣現報１６６８﹒８１元，跌１﹒９９％；艾達幣報

０﹒５０４４元，跌１﹒６４％；瑞波幣報０﹒３６２７元，跌１﹒２３％。（ｕｌ）



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