【北水炒Ｄ乜】淨流入２５﹒１億人幣，買中移沽美團

《經濟通通訊社１０日專訊》今日恒指低開４６點，報１９９５６點。最高跌４６點報
１９９５６點，最低跌５３４點報１９４６９點。恒指收報１９６１０點，跌３９２點或
１﹒９６％。
按額度計算，北水全日淨流入２５﹒１億元人民幣，增加３２５﹒１％。北水淨買入最多的
個股依次是中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）、天齊鋰業（０９６９６）；淨
賣出最多的依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、藥明生物（０２２６９）。
主板成交８９２﹒７２億元增加８﹒６％。其中港股通成交２０８﹒４億元，佔總成交
２３﹒３％。
中國移動升１﹒１７％報５１﹒８元，北水淨買入７﹒９億元；騰訊控股跌０﹒８１％報
２９５﹒６元，北水淨買入２﹒３億元；天齊鋰業升０﹒８８％報８５﹒８元，北水淨買入
１﹒８億元。
美團跌３﹒６４％報１６９﹒６元，北水淨賣出３﹒８億元；快手跌３﹒６４％報
７４﹒０５元，北水淨賣出３﹒５億元；藥明生物跌９﹒２６％報６７﹒６元，北水淨賣出
２﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） ７﹒９１
騰訊控股 （００７００） ２﹒３２
天齊鋰業 （０９６９６） １﹒８０
理想汽車 （０２０１５） １﹒５２
安踏體育 （０２０２０） ０﹒２８
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －３﹒８５
快手 （０１０２４） －３﹒５３
藥明生物 （０２２６９） －２﹒８１
吉利汽車 （００１７５） －１﹒５３
香港交易所 （００３８８） －１﹒１４
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