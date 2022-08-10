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10/08/2022 16:55

【企業盈警】世紀金花（００１６２）料中期虧損按年擴大３９％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》世紀金花（００１６２）公布，集團預期截至２０２２年６月
３０日止六個月虧損將按年擴大３９％。
　　虧損增加主要由於集團於西安之兩間百貨商場及一間購物中心實施翻新計劃導致集團收入下
跌約２０％；商譽及無形資產減值撥備約３０１６萬元人民幣；財務費用淨額預期較去年同期增
加約３６％，為貸款金額及租賃負債增加所致。（ｃｗ）

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