【夜期時段】即月期指最新報１９５９０點，升２４點，低水２１點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９５７８點，升１２點，低水

３３點，最新報１９５９０點，升２４點，低水２１點，合約成交５９３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６６４５點，升５點，高水１點，最新報６６４８點，升８

點，高水４點，合約成交２８３張。

