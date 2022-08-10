【夜期時段】即月期指最新報１９５９０點，升２４點，低水２１點

《經濟通通訊社１０日專訊》即月期指在夜期時段開市報１９５７８點，升１２點，低水
３３點，最新報１９５９０點，升２４點，低水２１點，合約成交５９３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報６６４５點，升５點，高水１點，最新報６６４８點，升８
點，高水４點，合約成交２８３張。
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