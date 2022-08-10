《經濟通通訊社１０日專訊》永豐集團控股（０１５４９）公布，集團預期截至今年６月
３０日止中期
權益持有人應佔溢利將錄得顯著增加約２０００萬元，即按年增加約１０３１％。去年同期之公
司權益持有人應佔溢利約１９４萬元。
盈利增加主要由於集裝箱市場供應緊張，導致客戶對集團服務的需求增加，與去年同期相比
，收入增加約１﹒５億元，增加約７９％；及集團有效的成本控制，提高了集團於報告期間的毛
利率。（ｂｎ）
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10/08/2022 17:12
【企業盈喜】永豐（１５４９）料中期應佔溢利按年增約２０００萬
《經濟通通訊社１０日專訊》永豐集團控股（０１５４９）公布，集團預期截至今年６月
３０日止中期
權益持有人應佔溢利將錄得顯著增加約２０００萬元，即按年增加約１０３１％。去年同期之公
司權益持有人應佔溢利約１９４萬元。
盈利增加主要由於集裝箱市場供應緊張，導致客戶對集團服務的需求增加，與去年同期相比
，收入增加約１﹒５億元，增加約７９％；及集團有效的成本控制，提高了集團於報告期間的毛
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