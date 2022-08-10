【企業盈喜】永豐（１５４９）料中期應佔溢利按年增約２０００萬

《經濟通通訊社１０日專訊》永豐集團控股（０１５４９）公布，集團預期截至今年６月

３０日止中期

權益持有人應佔溢利將錄得顯著增加約２０００萬元，即按年增加約１０３１％。去年同期之公

司權益持有人應佔溢利約１９４萬元。

盈利增加主要由於集裝箱市場供應緊張，導致客戶對集團服務的需求增加，與去年同期相比

，收入增加約１﹒５億元，增加約７９％；及集團有效的成本控制，提高了集團於報告期間的毛

利率。（ｂｎ）

