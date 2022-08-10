【企業盈警】華禧控股（０１６８９）料上半年盈轉虧蝕７５０萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》華禧控股（０１６８９）發盈警，預期上半年虧損淨額約

７５０萬元，而去年同期錄得純利約４２５０萬元。

該集團指，預期業績轉盈為虧，主要由於環境治理業務於本期間內只有少量小型工程開展，

導致收入減少；香煙包裝產品銷售收入減少及原輔材料漲價；及錄得按公平值計入損益中的金融

資產之公平值虧損。（ａｃ）

