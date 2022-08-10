【企業盈喜】信源企業（０１７４８）料上半年純利增加逾１﹒５倍

《經濟通通訊社１０日專訊》信源企業（０１７４８）發盈喜，與去年上半年純利約１４９

萬美元相比，預期今年上半年錄得未經審核純利增加超過１５０％。

該集團認為，報告期內之未經審核純利增加主要由於市況改善導致瀝青船租船業務分部產生

的收入增加及散貨船租船業務分部項下期租合約收益增加所致。（ａｃ）

