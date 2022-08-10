【企業盈警】冠均國際（１６２９）料中期盈轉虧蝕２０００萬人幣

《經濟通通訊社１０日專訊》冠均國際（０１６２９）預期，截至今年６月底止半年，錄得
虧損２０００萬元（人民幣．下同），去年同期錄得純利１３３４﹒９萬元。期內盈轉虧主要原
因為卷煙包裝產品分部 錄得存貨減值淨額約３１００萬元。（ｈｙ）
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熊麗萍：中芯業績或受累疫情、成本增 收市前守穩17元先計數！
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