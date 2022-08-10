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10/08/2022 09:25

【聚焦人幣】人幣中間價貶２８點子，報６﹒７６１２

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６１２，
較上個交易日跌２８點子，上個交易日報６﹒７５８４。
　　投資者觀望即將於當地時間周三（１０日）公布的美國７月消費者價格指數（ＣＰＩ），市
場交投淡靜，美元小幅走低。美匯指數周二（９日）紐約尾盤報１０６﹒３２，盤中最低觸及
１０５﹒９７。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７６１２　　　＋２８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒９０１５　　＋１１３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒００３０　　　－４３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６１３　　　　＋３﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１６２８　　　－２５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７０３７　　－１７３﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２４８７　　　　＋４﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９０２７　　　　＋１﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０８６２　　＋１１０﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２４６３　　　－９５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５８８　　　　－５﹒９０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒０３５１　－１２７６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４５５６　　　－６３﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒４５００　　　＋５７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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