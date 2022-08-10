【聚焦人幣】人幣中間價貶２８點子，報６﹒７６１２

《經濟通通訊社１０日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７６１２，

較上個交易日跌２８點子，上個交易日報６﹒７５８４。

投資者觀望即將於當地時間周三（１０日）公布的美國７月消費者價格指數（ＣＰＩ），市

場交投淡靜，美元小幅走低。美匯指數周二（９日）紐約尾盤報１０６﹒３２，盤中最低觸及

１０５﹒９７。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７６１２ ＋２８﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒９０１５ ＋１１３﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒００３０ －４３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６１３ ＋３﹒７０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１６２８ －２５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７０３７ －１７３﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２４８７ ＋４﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９０２７ ＋１﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０８６２ ＋１１０﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２４６３ －９５﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５８８ －５﹒９０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒０３５１ －１２７６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４５５６ －６３﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒４５００ ＋５７﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

