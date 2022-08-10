【新冠肺炎】全國昨新增陽性升至９５２宗，海南開放離島申請入口

《經濟通通訊社１０日專訊》內地昨日（９日）新增本土確診及無症狀感染合計９５２宗，

較前日增近１５％。國家衛健委公布，全國昨日報告新增確診病例４４４例。其中境外輸入病例

６４例，含８例由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例３８０例（海南２８５例，廣東３９例

，內蒙古２７例，西藏１０例，福建８例，浙江５例，廣西２例，湖北１例，重慶１例，四川１

例，貴州１例），含２３例由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

全國報告新增無症狀感染者６５０例，其中境外輸入７８例，本土５７２例（海南２８５例

，新疆１２２例，浙江４９例，湖北２４例，兵團２１例，西藏１８例，廣西１１例，河南１０

例，廣東７例，內蒙古５例，江西５例，河北３例，安徽２例，福建２例，湖南２例，重慶２例

，四川１例，貴州１例，雲南１例，甘肅１例）。

海南疫情仍在擴散，澄??新型冠?病毒肺炎疫情防控工作指?部決定自２０２２年８月

１０日７?至１２日７?，在澄?全?实行??性全域??管理。另據海南省衛健委消息，根據

《海南省新冠肺炎疫情防控指揮部關於滯留海南旅客離島返程有關事宜的公告》，開放離島申請

入口。滯留人員可在海南健康碼首頁點擊「離瓊申請」，分步完成通信行程卡核驗、填報個人信

息、當前所在市縣、離島目的地、擬離島日期、擬離島方式、擬離島口岸等信息後，即可提交申

請。



＊烏魯木齊多區靜態管理五日＊



新疆新增逾百宗無症狀感染，經新疆烏魯木齊市疫情防控指揮部研究決定，自２０２２年８

月１０日８時起，在全市天山區、沙依巴克區、水磨溝區、高新區（新市區）、經開區（頭屯河

區）、米東區實行臨時性靜態管理措施，時間暫定五天。（ｗｌ）

