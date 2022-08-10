  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/08/2022 09:56

【數據解讀】ＰＰＩ跌至１７個月低，統計局：工業品價格整體下行

　　《經濟通通訊社１０日專訊》內地７月ＰＰＩ同比上漲４﹒２％，漲幅較６月大幅收窄
１﹒９個百分點，為連續第九個月漲幅回落，創２０２１年２月以來１７個月新低，亦顯著低於
市場預期的漲４﹒８％。當月ＰＰＩ環比下降１﹒３％。統計局城市司高級統計師董莉娟解讀指
，７月份，受國際國內等多因素影響，工業品價格整體下行，全國ＰＰＩ環比由平轉降，同比漲
幅繼續回落。
　　據測算，在７月份４﹒２％的ＰＰＩ同比漲幅中，去年價格變動的翹尾影響約為３﹒２個百
分點，新漲價影響約為１﹒０個百分點。
　
＊７月ＰＰＩ環比轉降１﹒３％＊
　
　　從環比看，ＰＰＩ由上月持平轉為下降１﹒３％。其中，生產資料價格下降１﹒７％，降幅
擴大１﹒６個百分點；生活資料價格上漲０﹒２％，漲幅回落０﹒１個百分點。原油、有色金屬
等國際大宗商品價格回落帶動國內相關行業價格下降，其中化學原料和化學製品製造業價格下降
２﹒１％，石油煤炭及其他燃料加工業價格下降２﹒０％，石油和天然氣開採業價格下降
１﹒３％；有色金屬冶煉和壓延加工業價格下降６﹒０％。另外，黑色金屬冶煉和壓延加工業價
格下降６﹒２％，非金屬礦物製品業價格下降１﹒９％，電力熱力生產和供應業價格下降
１﹒１％，降幅均有所擴大。煤炭開採和洗選業價格由上月上漲０﹒８％轉為下降２﹒１％。
　
＊煤炭、石油、有色等價格同比漲幅均回落＊
　
　　從同比看，ＰＰＩ上漲４﹒２％，漲幅比上月回落１﹒９個百分點。其中，生產資料價格上
漲５﹒０％，漲幅回落２﹒５個百分點；生活資料價格上漲１﹒７％，漲幅與上月相同。調查的
４０個工業行業大類中，價格上漲的有３５個，比上月減少２個。
　　主要行業中，價格漲幅回落的有：煤炭開採和洗選業上漲２０﹒７％，回落１０﹒７個百分
點；石油和天然氣開採業上漲４３﹒９％，回落１０﹒５個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業
上漲１﹒９％，回落６﹒３個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲２８﹒６％，回落６﹒１
個百分點；化學原料和化學製品製造業上漲１０﹒６％，回落３﹒２個百分點。黑色金屬冶煉和
壓延加工業價格下降９﹒５％，降幅擴大５﹒８個百分點。農副食品加工業價格上漲６﹒８％，
漲幅擴大１﹒２個百分點。（ｗｌ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning10/08/2022
熊麗萍：中芯業績或受累疫情、成本增　收市前守穩17元先計數！
人氣文章大行報告10/08/2022
【大行炒D乜】舜宇出貨量跌　要留定要沽？睇下大行點評價
人氣文章財經熱話10/08/2022
【虛幣世界】加密貨幣普遍下挫，分析指通脹影響幣價升跌
人氣文章財經熱話09/08/2022
【銀色債券】新一批銀債加碼至最多450億元　保底息率上調至4厘
人氣文章中國故事09/08/2022
《神州經脈》多個旅遊城市爆疫　解放軍啟新輪軍演　滬指連升四日
人氣文章財經熱話09/08/2022
免徵DSD成泡影　地產股升幅急收窄
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金