【數據解讀】仲量聯行：強美元下大宗商品弱勢，料ＰＰＩ續回落

《經濟通通訊社１０日專訊》受豬肉、鮮菜等食品價格上漲及季節性因素影響，內地７月

ＣＰＩ同比漲幅擴大至２﹒７％創兩年高位；ＰＰＩ同比漲幅繼續回落至４﹒２％，創１７個月

低點；兩者同比漲幅均低市場預期。仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟指出，考

慮到全球主要經濟體衰退預期繼續抬升、多個國家央行繼續加息步伐、強美元態勢在短期內或將

延續，大宗商品價格有望保持弱勢，未來將帶動ＰＰＩ繼續回落。



＊短期內全面降息降準可能性較低＊



７月份扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，漲幅比６月回落０﹒２個百分

點，顯示整體來看目前需求仍待提振，通脹壓力仍較為溫和，並未對貨幣政策空間造成較大限制

。預計豬肉價格將繼續溫和上漲，但在全球經濟衰退擔憂提升背景下的油價回調、國際糧價高點

回落、國內建材和黑色金屬價格的走軟，有望部分抵消食品價格的上漲勢頭。

考慮到需求不足問題依然掣肘貨幣政策、通脹壓力有可能在三四季度拾階而上、其他主要經

濟體可能繼續維持加息、中美利差有可能在一段時間內保持倒掛等因素，預計短期內全面降息降

準的可能性較低。（ｗｌ）

