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10/08/2022 11:03

【數據解讀】光銀：７月核心ＣＰＩ維持１時代，反映需求復甦偏弱

　　《經濟通通訊社１０日專訊》受豬肉、鮮菜等食品價格上漲及季節性因素影響，內地７月
ＣＰＩ同比漲幅擴大至２﹒７％創兩年高位；ＰＰＩ同比漲幅繼續回落至４﹒２％，創１７個月
低點；兩者同比漲幅均低市場預期。光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華表示，７月核心
ＣＰＩ同比上漲０﹒８％，繼續維持在１時代，反映國內需求復甦，但動能偏弱；同時，也反映
國內日用消費品、服務供給充裕。
　　值得關注的是，７月底以來國內生豬價格呈現趨勢回落態勢，主要是此前壓欄和二次育肥的
生豬逐步投放市場，短期生豬價格仍存在一定壓力。不過生豬產能恢復正常，並將繼續保持穩定
；國內糧食豐收及調控政策有力有效，這種情況下，以往價格大起大落豬周期難以再現。
　　周茂華預計，未來ＣＰＩ同比有望延續溫和抬升走勢，全年物價有望穩定３％目標以內；預
計ＰＰＩ同比延續回落態勢。國內消費者物價保持溫和，上下游價格結構繼續改善，不影響國內
穩增長政策。從核心ＰＰＩ、ＰＰＩ表現看，國內政策重心主要是政策紓困助企和促內需。落實
好此前出台保供穩價、紓困助企、穩增長政策措施。（ｗｌ）

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