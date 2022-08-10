【ＦＯＣＵＳ】豬肉漲勢恐未到頭，內地「低通脹」臨切換

【ＦＯＣＵＳ】美國ＣＰＩ是否於６月的９﹒１％見頂即將揭盅，中國ＣＰＩ自３月起的這

波快速爬升，就幾可肯定未到高點。「低通脹」宏觀背景面臨驟然切換，罪魁禍首當推每三四年

一輪回的「豬周期」。豬肉供應瓶頸短期難解，疊加財政政策醞釀發力，ＣＰＩ料最快８月突破

３％的年初設定目標，恐增加「保增長」同時「遏通脹」的政策兩難。



＊產量大幅低過上一輪豬周期＊



在全球高通脹水深火熱中風景獨好的中國，正面臨消費品價格持續且快速抬升的可能。國統

局周三（１０日）公布，７月ＣＰＩ按年漲２﹒７％（預期：２﹒９％），錄兩年最高水平。

分項看，最令人咋舌的是按年漲２０﹒２％（按月更飆２５﹒６％）的「二師兄」。農業農

村部數據顯示

，全國豬肉均價７月底直逼每公斤３４元人幣。相比上一輪２０１９年底至２０２０年初的「豬

周期」，現時的生豬出欄量、豬肉產量均大幅低過彼時，而當時的全國均價在２０２０年２月高

達近每公斤６０元

，換言之，這一輪由供應缺口推動的豬肉漲勢恐未到高峰。

除了豬肉，鮮果、鮮菜價格也不遑多讓，按年分別漲１６﹒９％、１２﹒９％，從西瓜到西

蘭花，內地網民紛紛抱怨「吃不起」。



＊或允通脹適度伴隨增長上行＊



值得留意的是，盡管國際油價在７月底跌穿１００美元，但國內汽油（９２號）均價仍穩坐

「８元時代」，而以便宜出行著稱的共享單車亦紛紛提價。美團單車上周五（５日）就宣布今日

稍後上調三檔騎行卡的無折扣價格。

國統局還公布，７月ＰＰＩ按年漲４﹒２％（預期：４﹒８％），連續９個月回落，且按月

錄６個月來首次負增長；不過，農副食品加工業出廠價格按月漲１﹒１％，或加添食品價格通脹

壓力。

中國「低通脹」宏觀背景面臨驟然切換，下半年「財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足」

的政策基調下，會否放大消費品通脹效應？按赤字率跟總體通脹率的正相關效應看，答案是「會

」，預計ＣＰＩ將進入補漲通道，並最快８月突破３％的年初設定目標。倘若真的如此，勢加大

政策的兩難境地。有分析師就指，屆時宏觀經濟政策或出現兩種偏好，「低通脹＋低增長」，或

提高對通脹的容忍度，允許「通脹伴隨增長上行」。

