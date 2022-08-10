【新冠肺炎】本港現行社交距離措施延長１４日至８﹒２４

《經濟通通訊社１０日專訊》香港政府昨晚公布，將根據《預防及控制疾病條例》下的公共

衞生緊急規例規定刊憲，延續現行社交距離措施，生效期間為８月１１日至８月２４日。

政府表示，香港每日新增個案繼續高企於四位數字，而整體入院人數持續超過１０００人，

暫時未見穩定向下趨勢，其中涉及Ｏｍｉｃｒｏｎ變異病毒株ＢＡ﹒４╱ＢＡ﹒５亞系的個案亦

有所增加。為管控病毒傳播風險，並平衡社會及經濟活動的需要，政府決定於下一個１４天周期

維持現行社交距離措施，不作放寬。有關措施包括容許所有餐飲及表列處所在嚴格執行「疫苗通

行證」和「安心出行」等要求下繼續。



＊處所負責人本周五前盡快更新掃瞄器＊



政府特別提醒處所負責人，「疫苗通行證」今日起加入「紅碼」及「黃碼」，用以識別有較

高２０１９冠狀病毒病傳染風險的人士。確診者會被區分為「紅碼」人士，而從海外地區或台灣

抵港人士則會被區分為「黃碼」人士，其「疫苗通行證」會相應轉為紅色或黃色。處所負責人須

按相關規定拒絕有關人士進入相關處所，並作出切實可行的安排，確保被區分為「紅碼」的員工

不可進入處所。如有被區分為「黃碼」的人士於處所內工作，處所負責人須確保有關員工嚴格遵

從防疫措施，包括佩戴口罩。此外，須使用「驗證二維碼掃瞄器」的處所負責人╱管理人應於８

月１２日（周五）前盡快更新其掃瞄器至４﹒４﹒０或以上版本，並在不遲於８月２３日確保相

關流動裝置在處所的營業時間內維持網絡連線狀態。



＊提醒市民盡快安排長者兒童打針＊



政府發言人表示：「香港疫情尚未回穩，市民應繼續保持警惕，嚴格遵守社交距離措施。新

冠疫苗對預防重症或死亡高度有效，而最低接種年齡已降至六個月，我們呼籲市民盡快安排長者

和兒童接種，共同保障公眾健康。」（ｃｌ）

