【新冠肺炎】外傭以「３＋４」檢疫，居家監察期間可於僱主家工作

《經濟通通訊社１０日專訊》勞工處提醒外籍家庭傭工及僱主，政府將由本周五（１２日）

起調整海外抵港人士的登機、檢疫及檢測安排，即他們須在指定檢疫酒店強制檢疫３天，其後居

家醫學監察４天，並須在醫學監察期間及其後３天的觀察期進行多次檢測。外傭在醫學監察期間

須受「疫苗通行證」「黃碼」限制，不得進入涉及不佩戴口罩或群組活動的高風險場所，以及其

他需要重點保護的處所。

根據「３＋４」模式，外傭抵港首次核酸檢測當天視作第零天計算。外傭須在指定檢疫酒店

居住３晚接受強制檢疫，每天須進行快速抗原測試並在第２天進行核酸檢測，持續檢測陰性者可

於第３天早上完成強制檢疫。



＊監察期間，可進行低風險日常必需活動＊



至於在４天醫學監察期間，外傭其後須於僱主家中接受４晚醫學監察，每天須進行快速抗原

測試，並在抵港第４天及第６天取得當天快速抗原測試陰性結果後，同日到社區檢測中心、流動

採樣站或自費到獲政府認可的本地醫療檢測機構進行核酸檢測。外傭在醫學監察期間可在僱主家

中工作，取得當天快速抗原測試陰性結果後可以外出，但受「疫苗通行證」「黃碼」限制，不得

進入涉及不佩戴口罩或群組活動的高風險場所，以及其他需要重點保護的處所。外傭可以進行風

險較低的日常必需活動，例如乘搭交通工具、進入超級市場及街市等。持續檢測陰性者在抵港第

７天早上完成醫學監察。



＊可於非指定檢疫酒店完成４天醫學監察＊



外傭完成醫學監察後３天繼續自行觀察身體狀況，每天進行快速抗原測試至第１０天，並於

第９天接受最後一次核酸檢測。

因應個別家庭狀況，勞工處處長已原則上批准僱主可安排外傭在並非用作指定檢疫酒店的持

牌酒店或賓館完成４天醫學監察，及其後三天自行觀察，無須向勞工處申請。

至於８月１２日前已在指定檢疫酒店完成最少３晚檢疫的外傭（即８月３－８日期間抵港的

人士），政府會在確認他們的核酸檢測陰性結果後，陸續安排他們在８月９－１２日有序離開酒

店。外傭離開指定檢疫酒店後，須進行家居醫學監察和受「疫苗通行證」「黃碼」限制，並遵守

上述進行快速抗原檢測及核酸檢測的要求。（ｃｌ）

