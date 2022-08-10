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10/08/2022 17:50

【新冠疫苗】衞生署上周接１７宗涉疫苗異常報告，無針後死亡個案

　　《經濟通通訊社１０日專訊》衞生署公布，截至８月７日晚上１１時５９分的過去一星期，
衞生署共接獲１７宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，期間無接獲曾經於離世前１４
日內接種新冠疫苗的死亡報告，亦無接獲涉及３－１５歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌
炎或心包炎的報告。
　　截至８月７日晚上８時，本港市民合共接種了約１８１８萬劑新冠疫苗。已接種最少一劑疫
苗的市民約６７８萬名，當中包括９４﹒２％的１２歲或以上人口。衞生署共接獲７８３３宗異
常事件報告（佔疫苗接種總劑量的０﹒０４％）。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括１１９
宗涉及曾經於離世前１４日內接種疫苗（佔疫苗接種總劑量的０﹒０００７％），沒有死亡個案
顯示與接種疫苗有關聯。
　　至今，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會（專家委員會）已總結９７宗死亡個案與疫苗接種
沒有因果關係，一宗個案未能確立與疫苗接種有因果關係，初步認為１１宗個案與疫苗接種沒有
關聯，其餘１０宗個案仍待更多資料以作評估。專家委員會認為至今並未發現不尋常的現象，會
繼續密切監察有關情況並收集數據作評估。（ｃｌ）

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