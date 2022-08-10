【外圍經濟】Ｍｅｔａ首次發債籌１００億美元

《經濟通通訊社１０日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ的母公司Ｍｅｔａ表示，已通過首次發債籌

資１００億美元。該公司正尋求將資金用於股票回購和投資，以改善其業務。

此前，Ｍｅｔａ是大型科技公司中唯一賬面上沒有債務的公司。此次發債將有助於公司建立

更傳統的資產負債表，並為一些成本高的項目提供資金，例如元宇宙虛擬現實項目。

蘋果和英特爾最近也發行了債券，分別籌資５５億美元和６０億美元。（ｒｃ）

