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10/08/2022 11:21

【外圍經濟】Ｍｅｔａ首次發債籌１００億美元

　　《經濟通通訊社１０日專訊》Ｆａｃｅｂｏｏｋ的母公司Ｍｅｔａ表示，已通過首次發債籌
資１００億美元。該公司正尋求將資金用於股票回購和投資，以改善其業務。
　　此前，Ｍｅｔａ是大型科技公司中唯一賬面上沒有債務的公司。此次發債將有助於公司建立
更傳統的資產負債表，並為一些成本高的項目提供資金，例如元宇宙虛擬現實項目。
　　蘋果和英特爾最近也發行了債券，分別籌資５５億美元和６０億美元。（ｒｃ）

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