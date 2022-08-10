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10/08/2022 14:45

【俄烏開戰】英國制定冬季應急計劃，為可能停電做好準備

　　《經濟通通訊社１０日專訊》英國政府正在制定應急計劃，因為冬季寒流和天然氣短缺可能
令工業甚至家庭面臨停電。
　　據了解政府規劃的知情人士透露，在政府最新的模擬情景下，即便啟動了應急煤電廠，英國
面臨的電力缺口也會達到峰值需求的６分之１左右。
　　基於這種情景，氣溫如果低於平均水平，以及來自挪威和法國的進口電力減少之下，英國１
月份可能會有４天需啟動緊急措施，以節約使用天然氣。（ｒｃ）

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