【企業盈喜】保寶龍科技（０１８６１）料中期盈利增最少７０％

《經濟通通訊社１０日專訊》保寶龍科技（０１８６１）公布，預期截至６月３０日止中期

盈利按年增長不少於７０％，至不少於１２０７萬元。

該集團指，純利預期增長主因持續致力強化營運管理、實施營銷策略及改善生產成本控制，

藉以減輕持續的新冠病毒病大流行對營運業務的負面影響；以及實施嚴格成本控制措施，以減少

整體銷售及行政開支。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

