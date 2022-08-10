【企業盈警】博耳電力（０１６８５）料中期盈利跌８０％

《經濟通通訊社１０日專訊》博耳電力（０１６８５）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利比去年同期跌８０％。

該集團指，純利預期下跌主因期內未有出售若干附屬公司的一次性收益，去年同期錄

９４００萬元人民幣，剔除有關收益及撥回遞延稅資產影響，期內淨利潤按年增加。

該集團約於本月末公布業績。（ｗｈ）

