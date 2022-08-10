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10/08/2022 07:53

【企業盈警】博耳電力（０１６８５）料中期盈利跌８０％

　　《經濟通通訊社１０日專訊》博耳電力（０１６８５）公布，預期截至６月３０日止中期盈
利比去年同期跌８０％。
　　該集團指，純利預期下跌主因期內未有出售若干附屬公司的一次性收益，去年同期錄
９４００萬元人民幣，剔除有關收益及撥回遞延稅資產影響，期內淨利潤按年增加。
　　該集團約於本月末公布業績。（ｗｈ）

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