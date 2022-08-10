【企業盈喜】中國數碼信息（２５０）料中期虧轉賺５００萬元

《經濟通通訊社１０日專訊》中國數碼信息（００２５０）公布，預期截至６月３０日止中

期溢利不少於５００萬元，去年同期虧損約３５００萬元。

該集團指，轉虧為盈主因期內通過生產提效和中台產品能力提升，推動產品成本持續下降，

以及持續採取多種措施壓縮管理及行政開支。

該集團預期於稍後時間公布業績。該集團自月１日起在聯合交所暫停買賣，並將繼續暫停買

賣直至達成復牌指引。（ｗｈ）

