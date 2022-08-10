【企業盈警】新豐泰（０１７７１）料中期盈利跌６５％

《經濟通通訊社１０日專訊》新豐泰（０１７７１）公布，預期截至６月３０日止中期盈利

約７７８０萬元人民幣，比去年同期減少約６５％。

該集團指，預計純利下降主因去年同期出售非主營業務公司少數股權，錄得一次性投資收益

約１﹒４５億元人民幣，約佔去年同期除稅前利潤的４９﹒６％，以及部分運營網絡所在地區因

爆發新冠疫情而實施防控措施，影響銷售節奏和經營收入。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

